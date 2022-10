Mãe de César Tralli morre em trágico acidente de avião

Apoie o 247

247 - César Tralli sofreu uma grande perda em sua família: a mãe dele, Edna Tralli, morreu no domingo (9). Uma amiga da família contou à reportagem do portal Notícias da TV que Edna estava com seu companheiro em um avião de pequeno porte, que caiu numa represa no interior de São Paulo. Ambos foram encontrados mortos pelos bombeiros.

O acidente aconteceu por volta de 16h de domingo, na região de Paranapanema, interior de São Paulo. Moradores do local avistaram um avião numa represa e avisaram as autoridades. Um corpo foi encontrado boiando, e o outro estava preso na cabine. Bombeiros retiraram os corpos, e ambos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Avaré para identificação.

Segundo uma amiga da família, Edna estava acompanhada de seu companheiro, que era piloto de avião. O velório acontece na manhã desta segunda, e o sepultamento ocorrerá a partir das 13h.

