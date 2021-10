Mãe sobre sumiço de Nego do Borel: “Juízes da internet matam as pessoas”

Apoie o 247

Metrópoles - Roseli Viana, mãe do funkeiro Nego do Borel, desabafou sobre o desaparecimento do filho . Leno Maycon Viana Gomes, de 29 anos, está desaparecido desde a manhã de segunda-feira (4/10). “Os juízes da internet estão matando as pessoas”, escreveu ela, em seu perfil no Instagram.

“Instagrams e páginas de fofoca também são responsáveis diretamente por isso, promovem o ódio gratuito com textos tendenciosos atacando indiretamente as pessoas”, completou Roseli.

“Depois quando acontece o pior, querem ficar fazendo mil postagens falando da pessoa para ganhar biscoito, igual aconteceu com o MC Kevin”, completou ela, fazendo referência ao funkeiro que morreu em maio, após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

