Magnata Michael Bloomberg quer comprar Dow Jones ou Washington Post: Axios

Apoie o 247

ICL

23 Dez (Reuters) - O bilionário Michael Bloomberg, proprietário da Bloomberg LP, está interessado em adquirir a Dow Jones, controladora do Wall Street Journal, ou o Washington Post, informou o site de notícias Axios nesta sexta-feira, citando uma fonte não identificada familiarizada com o assunto.

Tal fusão criaria um gigante de dados financeiros e notícias, firmando ainda mais o domínio do negócio do 12º homem mais rico do mundo e provavelmente permitindo que sua empresa vendesse mais Terminais Bloomberg --a principal fonte de sua receita.



De acordo com o relatório da Axios, a Bloomberg vê a Dow Jones, de propriedade da News Corp (NWSA.O), também editora da Barron's e MarketWatch, como o ajuste ideal, mas compraria o Post se o fundador da Amazon.com Inc (AMZN.O), Jeff Bezos, estiver interessado em vender.



Bloomberg LP, Washington Post e Dow Jones não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.



As ações da News Corp subiram 3% em um mercado amplamente mais fraco.



Em outubro, Rupert Murdoch iniciou um processo que poderia reunir seu império de mídia, News Corp e Fox Corp (FOXA.O), quase uma década após a separação das empresas.



A proposta, no entanto, encontrou forte oposição de vários acionistas que dizem que uma combinação por si só não conseguiria realizar o valor total da News Corp e, em vez disso, sugeriram uma cisão dos negócios imobiliários digitais da empresa de mídia ou Dow Jones como uma alternativa à fusão.



Craig Huber, analista de mídia da Huber Research Partners, disse que ficaria "chocado" se Murdoch vendesse o Wall Street Journal e provavelmente disse a sua família para não vendê-lo também.



"O WSJ é um troféu para a família Murdoch", disse ele, acrescentando que a especulação é provavelmente resultado de seu plano de reunir seu império de mídia.



A Reuters concorre com a Bloomberg News, uma unidade da Bloomberg LP, como fornecedora de notícias financeiras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.