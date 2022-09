Mainardi anuncia o "fim" do Antagonista, após venda a financista

Apoie o 247

247 - O jornalista Diogo Mainardi anunciou nesta quinta-feira (15) que o site Antagonista não existe mais sob o comando da equipe atual. O empresário Pedro Cerize afirmou ter comprado a empresa jornalística.

"O velho Antagonista não existe mais. O que existe é outra coisa, com a qual não tenho nada a ver. Sabotados pelo Google e censurados pelo UOL, não havia mais lugar para nós. Não é um drama. Obrigado por tudo", disse o jornalista no Twitter.

O empresário Pedro Cerize confirmou que será o dono do Antagonista. "Por uma série de eventos me tornei dono do site @o_antagonista e da @RevistaCrusoe. Sempre fui admirador dos trabalhos e sei da importância de uma imprensa livre na garantia de valores fundamentais, não somente".

O velho Antagonista não existe mais. O que existe é outra coisa, com a qual não tenho nada a ver. Sabotados pelo Google e censurados pelo UOL, não havia mais lugar para nós. Não é um drama. Obrigado por tudo — diogomainardi (@diogomainardi) September 15, 2022

da democracia, mas de princípios importantes às liberdades individuais, à livre iniciativa, à propriedade privada e à transparência dos atos do poder público.



Esses princípios são inegociáveis. Para garanti-los vamos investir muito para levar esses valores a um número ainda ... — Pedro Cerize (@CerizePedro) September 15, 2022

