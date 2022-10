Mainardi: 'Arrependo-me profundamente de ter oferecido emprego a Moro quando foi chutado por Bolsonaro'

Um dos maiores entusiastas da Operação Lava Jato, o jornalista hoje se lamenta ao ver o ex-juiz suspeito voltando a servir como linha auxiliar do bolsonarismo edit

247 - Co-fundador do portal O Antagonista e da revista Crusoé e um dos maiores entusiastas da Operação Lava Jato, o jornalista Diogo Mainardi revelou "profundo arrependimento" de ter apoiado o ex-juiz suspeito Sergio Moro (União-PR), que agora voltou a servir de linha auxiliar para o bolsonarismo .

"Arrependo-me profundamente de ter oferecido um emprego a Moro depois que ele foi chutado por Bolsonaro", escreveu Mainardi em seu Twitter neste sábado (29).

Moro foi contratado como colunista pela revista Crusoé em junho de 2020, assim que deixou o Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL) por divergências quanto à interferência do chefe do Executivo na Polícia Federal.

Nas eleições de 2022, contudo, o ex-juiz suspeito voltou a abraçar o bolsonarismo em busca de votos para a corrida ao Senado Federal pelo estado do Paraná. Tal postura gerou revolta entre bolsonaristas arrependidos, como Mainardi, que viam em Moro um bastião da direita anti-bolsonarista.

