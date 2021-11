Mais de 300 jornalistas de Folha, Estadão, Globo e Valor aderem a greve por reajuste de salário

Apoie o 247

247 - Mais de 300 jornalistas da Folha de S.Paulo, Estado de S.Paulo, O Globo e Valor realizam greve das 16h às 18h, nesta quarta-feira, 10, para exigir reajuste salarial de 8,9% para a categoria.

Segundo fontes, ao menos 16 editorias ou repartições indicaram que vão parar em peso na Folha, incluindo toda equipe de Brasília. No jornal O Globo, 85% dos repórteres vão aderir à paralisação, enquanto no Valor a adesão também é grande, com editorias inteiras. No Estadão, as editorias de Economia e Metrópole vão aderir em peso, e metade da editoria de política.

A adesão à greve também se reflete nos sites na internet, na produção de últimas notícias.

As salas virtuais abertas onde se realizaram assembleias para agrupar os grevistas agruparam mais de 300 jornalistas.

Em São Paulo, o Sindicato dos Jornalistas destacou que “nossa categoria, que se expôs aos riscos da pandemia e não parou em nenhum minuto durante a crise sanitária, não pode ser menosprezada sobretudo com a inflação batendo recordes, e com as empresas de comunicação gozando de isenções fiscais e distribuindo os lucros a acionistas”.

Vamos juntos construir a paralisação nos próximos dias, com reuniões realizadas por redação. O SJSP se orgulha da coragem dos jornalistas que representa, mantendo a história de luta de uma categoria cada vez mais importante para a defesa da democracia brasileira. ✊🪶🖥️📸 — Sindicato dos Jornalistas SP (@JornalistasSP) October 29, 2021

