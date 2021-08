Mais importante jornal dos EUA, New York Times alerta para "temores de tomada de poder" por Bolsonaro

São cada vez maiores as comparações entre as ameaças golpistas de Bolsonaro e as ações de Trump nas eleições dos Estados Unidos edit

247 - O New York Times, que vinha evitando há semanas o noticiário político do Brasil, fez um apanhado da campanha do governo pelo voto impresso, com a chamada "Bolsonaro desacredita voto eletrônico, despertando temores de uma tomada de poder".

O NYT destaca que os "ataques ao sistema de votação, conforme cai a sua posição nas pesquisas, estão atraindo comparações com a bagunçada eleição de 2020 nos Estados Unidos", informa o jornalista Nelson de Sá na Folha de S.Paulo.

Segundo o jornal, Bolsonaro está "enfrentando a perspectiva de uma derrota esmagadora nas urnas no próximo ano" e "está despertando seus partidários para uma batalha existencial —contra as urnas eletrônicas".

O NYT informa também sobre a ameaça de Bolsonaro de suspender a eleição de 2022. O jornal aborda com fotos o desfile militar desta terça (10).

