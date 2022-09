Maitê Proença detona Folha e acusa jornal de distorcer suas falas em entrevista: “sensacionalista”

Apoie o 247

247 - A atriz Maitê Proença escreveu um artigo no jornal Folha de S.Paulo criticando o próprio folhetim ao publicar uma entrevista que, segundo ela, tem como único objetivo o sensacionalismo.

“A distância entre a conversa com o repórter e a reportagem impressa é tão vasta quanto o sensacionalismo que se buscou no resultado final. Jovens repórteres, ainda que inteligentes, precisam saber que a notícia distorcida não trará de volta o leitor evadido de outrora. E que a maldade tem a perna mais curta do que a mentira velada (e por isso, mais perniciosa)”, diz ela.

A atriz segue com suas críticas e diz que “a maior parte do texto toca em futricas das redes sociais que não foram abordadas na entrevista, em escolhas políticas discutidas de raspão e em momentos pinçados de meu livro homônimo recém-lançado que, destacados do contexto, pesam em dramaticidade, estabelecendo um tom banal, vulgar, justamente o avesso da atmosfera que permeou nossa conversa”.

“A impressão que fica é a de que o repórter tinha o texto pronto e não precisaria de mim para dar forma a seu conteúdo. ‘Atriz diz que acusações de que era bolsonarista e lesbofóbica foram o mote que inspiraram 'O Pior de Mim'”, relata.

“Este é o subtítulo. Ora, o material de onde tirei a peça estava, havia anos, no fundo de uma gaveta, escondido de mim mesma, sendo anterior a quaisquer zumbidos no meu ouvido que acusassem a existência do velhaco que nos governa. E por que voltar à tona com essas mentiras? Não sou e nunca fui bolsonarista. Mostrem uma afirmação minha, de viva voz, em qualquer momento, que comprove este desvario. Não há”, justifica Maitê.

