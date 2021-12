Malu Gaspar: candidatura do ex-juiz suspeito Sergio Moro tem os "pés de barro"

Apoie o 247

247 - A jornalista Malu Gaspar avalia que a pré-candidatura presidencial do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “tem os pés de barro” e questiona como ele irá lidar com o Congresso, caso seja eleito.

"Que tipo de negociação o ex-juiz da Lava-Jato pretende fazer com as lideranças de partidos que foram alvo da operação conduzida por ele?”, questiona ela em sua coluna no jornal O Globo. “Qual a garantia de que a relação conflituosa entre o ex-juiz e a classe política não paralisará um eventual governo seu (e o país) por mais quatro anos?”, completa.

“Sempre que confrontado com essas questões, Moro recorre a declarações de livro-texto. Numa reunião com investidores da corretora XP, em São Paulo, afirmou que é um “homem do diálogo” e que considera possível negociar em torno de projetos”, observa. Ainda segundo Malu Gaspar, “não deixa de ser irônico que um personagem que se fez popular combatendo o ‘sistema’ agora tenha como uma de suas missões provar que poderá conviver harmonicamente com esse mesmo sistema em nome da governabilidade”.

“Nessa troca de pele de juiz para político, Moro diz que venderá um “sonho” ao país e se propõe a ser diferente dos principais competidores. Como ele pretende fazer isso, não se sabe. O que ele diz no livro que acaba de lançar, ‘Sergio Moro contra o sistema da corrupção’, não ajuda a dissipar as dúvidas”, afirma a jornalista no texto.

Para ela, “é certo que, enquanto persistir a contradição entre o que Moro diz que fará e o que de fato fez no governo, ele continuará sendo um candidato a presidente com pés de barro”.

