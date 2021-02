Malu Gaspar estreia coluna no Globo com a palavra “bolsopetismo” e apanha nas redes

247 - A jornalista Malu Gaspar, autora de um livro sobre a Odebrecht, estreou sua coluna hoje no jornal O Globo, provocando reações iradas na internet. O motivo: lançou a expressão “bolsopetismo” em que compara a política do PT para a Petrobrás com a desastrada intervenção de Jair Bolsonaro na empresa.

Ao comparar PT e Bolsonaro, Malu Gaspar apenas defende os interesses do Globo, que apoiou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Lula para que acionistas privados (sobretudo internacionais) da Petrobras se apropriassem da renda do petróleo brasileiro.

Assista ao comentáro do ex-ministro Aloizio Mercadante sobre a Petrobrás e os preços dos combustíveis:





