Malu Gaspar se soma ao lobby contrário à retomada do setor de engenharia no Brasil

247 – A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, se somou ao lobby contrário à retomada do setor de engenharia e infraestrutura no Brasil, que foi dizimado pela Lava Jato, uma operação que teve como finalidade destruir as construtoras brasileiras, paralisar obras públicas e promover a derrubada do governo do PT, bem como um choque neoliberal na economia.

"Eis que, na semana passada, outra ação, agora apresentada por PSOL, PCdoB e Solidariedade e capitaneada pelo advogado Walfrido Warde, chegou ao Supremo pedindo a anulação das multas de todos os acordos de leniência já fechados no Brasil. A premissa é que todos, sem exceção, foram feitos sob um tal Estado de Coisas Inconstitucional (ECI), porque os empresários foram alvo de coação pelo 'lavajatismo'”, escreve a jornalista, em sua coluna no Globo.

Segundo a jornalista, o objetivo seria "destruir os mecanismos de controle da corrupção". Na verdade, estudos apontam que a Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos, paralisou investimentos e transformou engenheiros em motoristas de aplicativos. As poucas obras que vêm sendo feitas no Brasil acabaram sendo transferidas a construtoras de outros países, especialmente da Espanha, que também foram atingidas por escândalos de corrupção. Penalizadas pelas multas, as empresas brasileiras estão impossibilitadas de participar de concorrências públicas.

