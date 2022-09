Malu Mader e Tony Bellotto pedem voto útil para Lula em vídeo de campanha: "temos que nos unir para derrotar Bolsonaro"

Estrelas ressaltam a importância de eleger Lula já no 1º turno para derrotar o bolsonarismo ; Asssista edit

247 - A atriz Malu Mader e o músico Tony Bellotto, casados desde o início da década de 80, estrearam um vídeo da campanha do ex-presidente Lula reforçando a importância do voto útil no 1º turno para derrotar imediatamente o bolsonarismo.

Malu reforça que todas as pesquisas mostram que Lula pode vencer já no primeiro turno. Já Tony ressalta que é fundamental vencer o clima de ódio estabelecido no Brasil nos últimos 4 anos.

Veja:

Nossa arma é o voto. E o nosso voto é Lula! Malu Mader e Tony Belotto ❤️ #LulaNoPrimeiroTurno pic.twitter.com/AkGXhmEnX0 — Erivelton Dias Costa (@EriveltonCosta) September 20, 2022

