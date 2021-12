Mamãe Falei destila preconceito sobre entrevista de Lula ao PodPah e toma invertida de Mítico

Apoie o 247

Fórum - Deputado estadual e youtuber, Arthur do Val (Patriota), também conhecido por Mamãe Falei, decidiu ir às redes sociais criticar a entrevista do ex-presidente Lula (PT) ao Podpah Podcast. O tiro, no entanto, saiu pela culatra, já que o parlamentar acabou se arrependendo do que disse.

“Lula não é moderado. Ele foi num podcast de funkeiro falar de futebol e como ele ama os pobres. A última vez q Lula foi entrevistado por jornalista de verdade soltou aquela gafe da ditador da Nicarágua”, escreveu Mamãe Falei.

Mítico, que apresenta o programa ao lado de Igão, não deixou barato e contestou a declaração preconceituosa feita pelo deputado. “Funkeiro? Eu tô lgd que vc queira ir em? Sou do funk, do rap e do eu quiser ser, não vem menosprezar o funk não!”, respondeu.

Funkeiro? Eu tô lgd que vc queira ir em? Sou do funk, do rap e do eu quiser ser, não vem menosprezar o funk não! — M I T ÍÍÍ C O (@miticojovem) December 3, 2021

