Mandetta: "governo jamais deveria ter fechado em uma única vacina"

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta ao criticar a falta de coordenação do governo Jair Bolsonaro para o gerenciamento da crise do coronavírus. "Se você tinha a percepção de que a vacina é a melhor arma que a humanidade", disse ele, "jamais o governo brasileiro deveria ter fechado em apenas uma vacina" edit

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta criticou a falta de coordenação do governo Jair Bolsonaro para fazer o gerenciamento da crise do coronavírus. De acordo com o ex-titular da pasta, o governo federal e o de São Paulo começaram "a apostar uma corrida" na qual, mesmo com os dois chegando à reta final, não teriam o suficiente para imunizar toda a população.

"Ele [governo federal] fechou na AstraZeneca, Fiocruz, o Estado de São Paulo fez um acordo com a SinoVac e eles começaram a apostar corrida: quem chegar primeiro, estreia", continuou Mandetta durante o podcast Baixo Clero #70 e reproduzido pelo portal Uol.

"Quando você apresenta um plano, igual eles apresentaram, isso é fruto de decisões de seis, oito meses atrás. Se você tinha a percepção de que a vacina é a melhor arma que a humanidade e a ciência tem em relação ao vírus, se esse vírus é um vírus respiratório e a gente já tem muita tecnologia de vacinas para vírus respiratórios, se a gente tinha um bom caminho para ter uma solução de curto prazo, jamais o governo brasileiro deveria ter fechado em apenas uma vacina", complementou.

