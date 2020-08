Manifestantes instalam guilhotina na frente da casa de Jeff Bezos, dono da Amazon e homem mais rico do mundo (vídeo)

Jeff Bezos, o ser humano mais rico do planeta, ultrapassou a marca inédita de US$ 200 bilhões de fortuna pessoal, segundo a revista Forbes. Na esteira da indignação com uma fortuna que cresceu vertiginosamente durante a pandemia, manifestantes montaram uma guilhotina em frente à casa de Bezos edit

247 - O homem mais rico do planeta ultrapassou a marca de US$ 200 bilhões e um grupo de manifestantes fez um protesto inusitado em frente à casa do bilionário: eles instalaram uma guilhotina, marca da revolta do povo na Revolução Francesa, no século 18.

Ontem, a revista Forbes anunciou que Jeff Bezos se tornou o primeiro homem com a fortuna pessoal superior aos $200 bilhões de dólares.

Hoje, manifestantes construíram uma guilhotina na frente da casa dele.pic.twitter.com/YJwjTQ9oZ6 — Nathália Urban (@UrbanNathalia) August 27, 2020

