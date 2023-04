Manoel Soares desabafa sobre ataques contra filhos autistas e Patrícia Poeta novamente o atropela (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante o Encontro desta sexta-feira (14), Manoel Soares abriu o coração e desabafou sobre ataques que seus filhos têm sofrido por conta de notícias falsas envolvendo sua relação profissional com Patrícia Poeta. A titular do matinal, porém, não teceu comentários a respeito das declarações do colega e acabou causando revolta entre os telespectadores. "Essa 'parceria' está insustentável", disparou um internauta.

Ao mostrar a nuvem de palavras do dia, Patrícia pontuou que o nome de Marília Mendonça (1995-2021) estava em alta. A cantora voltou a ganhar os holofotes após fotos da necrópsia de seu corpo serem vazadas na internet. "Loucura, né?", reclamou a apresentadora.

