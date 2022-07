Manoel Soares rebate perguntas “sem noção” de Patrícia Poeta em entrevista com doméstica espancada: "Não existe contexto"

No Encontro desta terça-feira (26), na Globo, Manoel Soares e Patrícia Poeta entrevistaram Patrícia Peixoto, uma funcionária doméstica agredida com um tapa no rosto pelo patrão edit

247 - No Encontro desta terça-feira (26), na Globo, Manoel Soares e Patrícia Poeta entrevistaram Patrícia Peixoto, uma funcionária doméstica agredida com um tapa no rosto pelo patrão, um policial militar. Enquanto a apresentadora quis saber detalhes sobre o contexto que culminou na agressão, seu colega fez questão de frisar: “Não existe contexto que justifique esse tipo de violência”. A reportagem é do portal Na Telinha.

“O que ele falava para você e você falava para ele? Qual era a discussão exatamente naquele momento?”, questionou Patrícia Poeta durante a entrevista no Encontro. Ao longo de toda a sabatina, a jornalista quis informações sobre o contexto anterior à agressão, capturada pelas câmeras de segurança de um elevador.

A funcionária agredida então explicou: “Eu estava falando que ia dar parte dele [na polícia]. Ele falou que eu poderia ir aonde eu quisesse, que nada ia acontecer, porque ele é major da PM”. Manoel Soares mostrou indignação com o relato: “Isso é um absurdo, porque é exatamente quem deveria nos proteger”. Ele acrescentou em seguida:

“Eu sou filho de uma mulher que também trabalha em domicílio. Estamos muito chocados. Não existe contexto que justifique esse tipo de violência”, disse Soares.

O apresentador fez questão de frisar: “Qualquer trabalhadora domiciliar que vai mais de dois dias [por semana] em uma casa, deve ter vínculo empregatício, deve ter a carteira assinada. Se isso não acontece, não é irregularidade, é uma ilegalidade. Temos duas situações de erro: a violência absurda que você sofreu e a situação de ilegalidade”.

