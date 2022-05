Mara Maravilha critica Danilo Gentili e é expulsa de programa por Silvio Santos (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante o Programa Silvio Santos exibido neste domingo (9), Mara Maravilha foi expulsa da atração pelo próprio Silvio Santos, contudo, o momento em que a apresentadora deixa o palco foi cortado da edição no ar. Tudo aconteceu durante a participação da ex-A Fazenda no Jogo dos Pontinhos. A reportagem é do portal Na Telinha.

O animador perguntou aos convidados o que eles achavam do Danilo Gentili, apresentador do The Noite no SBT. Foi então que, na vez de Mara, ela criticou o colega do canal. "Com sinceridade? Pedante", escreveu. "Ah... Não é possível. Tá fora! Sai do programa, vai embora...", afirmou Silvio.

Na sequência, Mara não rebate o apresentador e deixa o palco. Na edição mostrada no programa, a cena da expulsão não é exibida. Na imagem do palco do programa mostrado após o ocorrido omitido, Mara já não aparece entre os convidados dos Jogo do Pontinhos.

Assista ao momento em que Mara é expulsa do palco por Silvio Santos:

