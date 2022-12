Marcelo Coelho sai da Folha em solidariedade a Jânio de Freitas

“Concluí que não me sentiria bem continuando na Folha depois da demissão do Jânio”, afirma o colunista edit

247 - O colunista e sociólogo Marcelo Coelho decidiu se desvincular da Folha de S.Paulo, onde era colunista, após a demissão do jornalista Jânio de Freitas. Coelho enviou um email, ao qual o Brasil 247 teve acesso, ao diretor de redação do jornal, Sérgio Dávila, justificando sua decisão.

“Concluí que não me sentiria bem continuando na Folha depois da demissão do Janio”, afirma o colunista. “Demitido aos 90 anos de idade, Janio de Freitas sempre será um modelo de inteligência, conhecimento jornalístico e integridade pessoal. Era um dos poucos remanescentes daquele período em que a Folha, com seus altos e baixos, representava um avanço na vida política e intelectual do país”, continua.

Segundo ele, “num processo longo e implacável, a Folha foi-se alienando do que era e do que significava para seus leitores. Envelheceu. Jânio, não. Tive orgulho de estar ao lado dele durante tantos anos”.

