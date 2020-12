Marcius Melhem mostra áudios de Dani Calabresa posteriores à festa onde teria ocorrido o assédio

A defesa de Marcius Melhem reuniu uma série de mensagens que o comediante teria trocado com a humorista Dani Calabresa no período de 2017 a 2019 edit

Revista Fórum - O ator e diretor Marcius Melhem, acusado de assédio sexual pela colega Dani Calabresa, apresentou alguns áudios à Justiça, em notificação extrajudicial, onde pretende demonstrar que sua relação com a colega continuava amigável, mesmo após a referida data em que teria acontecido o assédio.

Entre as sete conversas reproduzidas no documento, está uma mensagem de voz enviada por Calabresa. Era o seu aniversário, dia 12 de novembro de 2017, portanto oito dias depois da confraternização onde, de acordo com reportagem da revista Piauí, teria ocorrido o fato.

Na mensagem, ela agradece a ele por uma postagem que fez no grupo de WhatsApp do programa “Zorra”, da TV Globo, em que ele a felicitava.

“Chefe, estou mandando este áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens que você manda sempre de apoio e de carinho. Nossa, você não tem ideia como fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã para caralho”, afirma ela.

