Marcos Coimbra desmascara fraude cometida pelo Datafolha contra Lula

O sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox Populi, explica como o Datafolha induziu o entrevistado a responder qual era o juízo de valor sobre as sentenças contra Lula decididas há quatro anos, e não atualmente. "Há quatro anos, quando a maioria da opinião pública achava a Lava Jato uma coisa boa", ressalta.

247 - O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, em participação no programa Giro das 11 desta terça-feira (23), na TV 247, desmascarou a fraude cometida pelo Instituto Datafolha para promover o linchamento contra o ex-presidente Lula, induzindo o entrevistado a responder qual era o juízo de valor sobre as sentenças contra Lula decididas há quatro anos pelo então juiz Sergio Moro, e não atualmente, após serem reveladas as arbitrariedades cometidas pela operação Lava Jato para perseguir politicamente o petista.

"Em 2017, o então juiz Sergio Moro condenou Lula à prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá. Na sua opinião, a condenação de Lula na época foi justa ou injusta?", questionou o Datafolha, induzindo o entrevistado a responder de forma negativa.

Na visão de Coimbra, “a pergunta a respeito da decisão é inteiramente capciosa”. “Como você vê, eles não perguntam o que o entrevistado pensa hoje, depois de conhecer as picaretagens da turma da Lava Jato, mas o que achou há quatro anos, quando uma maioria da opinião pública achava a operação uma coisa boa”, completou.

“Sinceramente, é uma pergunta sem sentido. Vê se faz sentido perguntar uma opinião de quatro anos atrás, sem perguntar a de hoje, e nem sei se pessoas com baixo interesse por política são capazes de dizer o que pensavam há quatro anos. É algo complicado para se pedir para qualquer pessoa”. Para Coimbra, essa foi uma pesquisa “encomendada para obter um resultado desfavorável a Lula”.

