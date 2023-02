Marcos do Val 'entregou' envolvimento de Bolsonaro na trama golpista, diz Celso Rocha de Barros

"É difícil olhar para as peças já encaixadas no quebra-cabeça e não perceber que a imagem final será de Jair Bolsonaro tentando um golpe", diz o sociólogo edit

247 - O sociólogo Celso Rocha de Barros afirma que as declarações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre a proposta do ex-deputado Daniel Silveira para que ele participasse de um golpe de Estado acabaram por “entregar” a participação de Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista.

“Desde que o escândalo explodiu, Marcos do Val já ofereceu versões diferentes sobre o caso. Em uma live do MBL na semana passada, o senador anunciou que a revista Veja contaria como Bolsonaro tentou coagi-lo a participar de um golpe de Estado. A revista saiu um dia depois e dizia exatamente isso", observa Barros em sua coluna na Folha de S. Paulo.

Ainda segundo ele, “as investigações mal começaram, há muito a descobrir, e Daniel Silveira já desponta como favorito para o posto de "otário que levará a culpa no lugar dos peixes grandes". Mas é difícil olhar para as peças já encaixadas no quebra-cabeça e não perceber que a imagem final será de Jair Bolsonaro tentando um golpe”.

