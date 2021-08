Marcos Mion é contratado pela Globo para substituir Luciano Huck no caldeirão

Huck estreará no próximo dia 5 à frente do Domingão, antiga atração de Fausto Silva (Faustão), agora da Band edit

Metrópoles - O apresentador Marcos Mion foi contratado pela Rede Globo nesta sexta-feira (6/8). Ele vai assumir, a partir de 4 de setembro, o lugar de Luciano Huck no Caldeirão. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, a contratação do jornalista deve ser anunciada já nos próximos dias.

Leia a íntegra no Metrópoles.

