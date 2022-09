Marcos Oliveira é humilhado por fazer rifa e desabafa: “Como isso dói”

Apoie o 247

247 - O ator Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola da série A Grande Família, desabafou em suas redes sociais após receber críticas por realizar uma rifa de um celular. O sorteio serviria, segundo ele, para arcar com despesas pessoais e médicas enquanto está desempregado. As informações são do portal Metrópoles.

Oliveira afirmou que foi humilhado por alguns internautas e disse que só fez a rifa com o celular que ganhou de um amigo pois está precisando de dinheiro.

“Eu sinceramente não sei porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo. Eu ganhei o telefone do Felipe Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas pedindo e pedindo. Até então, isso não é vergonha”, desabafou.

“Gente, peço que parem de falar ou fazer graça com a minha dor. Só eu sei o que eu estou passando. É muito dolorido ver certo tipo de comentários. Espero que ninguém da família de vocês passe por isso, essa fístula que eu tenho. Como isso dói”, lamentou.

