Maria, do BBB 22, tem perfil no "Only Fans" segundo colunista de O Globo

247 - Antes de entrar na casa do BBB 22, a atriz e cantora carioca Maria, criou um perfil no site adulto Only Fans, em que compartilha fotos sensuais, informa a jornalista Patrícia Kogut , em sua coluna no jornal O Globo.

A revelação foi feita por uma amiga de infância da brother, que afirmou ter sido a única alternativa da atriz devido a ausência de trabalhos em publicidade e na música, antes de entrar na casa.

“Foi bem difícil para ela esse momento. Ela pensou que, como a mídia já explorava muito a sexualidade dela, por que não ganhar dinheiro com isso também? Não sei dizer quanto, mas foi o suficiente para pagar as contas, funcionário, aluguel... Ela está ganhando bem por lá. Agora, até mais, né?”, revelou a amiga.

A assinatura do pacote com fotos sensuais de Maria custa 12 dólares.

