Globo nega que Maria precisa ser retirada por seguranças ao ser expulsa do BBB22

Ex-sister ficou triste como a expulsão, mas em nenhum momento relutou para deixar o Big Brother Brasil 22, segundo fontes do colunista Leo Dias edit

247 - A Globo negou que a participante do Big Brother Brasil 22 (BBB22) Maria precisou ser retirada por seguranças ao ser expulsa do programa, depois de agredir Natália com um balde na cabeça, durante o jogo da discórdia nessa segunda-feira (14).

A informação havia sido publicada pela comentarista de TV Sônia Abrão, da Rede TV. No entanto, segundo fontes ouvidas pelo colunista Leo Dias, a ex-sister ficou triste como a expulsão, mas em nenhum momento relutou para deixar o reality.

