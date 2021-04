Maria Ribeiro culpa política por separação de Caio Blat: 'Votou no Aécio'

"Sempre achei que dava para cada um do casal votar em uma pessoa. Mas, em 2014, o Caio votou no Aécio [Neves]", reveleou a atriz Maria Ribeiro edit

247 - Maria Ribeiro culpa uma divergência política por sua separação de Caio Blat, com quem se relacionou durante 12 anos. "Sempre achei que dava para cada um do casal votar em uma pessoa. Mas, em 2014, o Caio votou no Aécio [Neves]", lamentou a atriz, relembrando a eleição presidencial que resultou na vitória e segundo mandato de Dilma Roussef. A informação é do portal Na Telinha.

"Eu falei: 'Caralho'. Posso achar a Dilma sem talento nem para ser síndica, mas acho que é aquela coisa 'por baixo da pedra' do [Fernando] Pessoa: tem uma parada que é do mal e outra que é do bem. Impressionante como a política foi ocupando tudo, né?", avaliou Maria em entrevista ao jornal O Globo.

A artista explicou ainda que ficou mais politizada durante seu casamento com Paulo Betti, com quem viveu entre 2001 e 2005 e teve um filho. "Ganhei uma consciência que não tinha. Porque, depois do Paulo, fiquei traumatizada com a coisa da política. Eu acordava, e o cara já tinha lido oito editoriais do Élio Gaspari", brincou ela.

