Mariana Godoy detona Bolsonaro no Fala Brasil da Record TV: “Live bizarra” (vídeo)

A jornalista narrou ainda, visivelmente contrariada com as posições de Bolsonaro, críticas que ele fez ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso edit

Portal Forum - A âncora do Fala Brasil, da Record TV, Mariana Godoy, se referiu à Live de Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (29) como “bizarra”. A jornalista narrou ainda, visivelmente contrariada com as posições do presidente, as críticas que Bolsonaro fez ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.

“O presidente Jair Bolsonaro insistiu, durante uma live bizarra, que a urna eletrônica facilita fraude nas eleições. Bolsonaro também criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, que é contrário à proposta de um voto impresso”, disse a apresentadora.

Leia a íntegra da matéria no portal Forum

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.