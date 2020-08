Marília Mendonça é acusada de transfobia após debochar de boate com público LGBTQI+

247 - A cantora sertaneja Marília Mendonça é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (10), após ser acusada de fazer comentários transfóbicos em uma live, neste sábado. Ela trocava ideias com sua banda e começou a debochar de um suposto amigo que teria se relacionado com uma mulher trans na boate Diesel, em Goiânia, destinada ao público LGBTQI+.

"Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber" ironizou a cantora, que recebeu como resposta risada dos membros da banda.

