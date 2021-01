Mario Sergio Conti defende Fora Bolsonaro: "virou um empecilho à solução de qualquer problema"

247 - O colunista da Folha de S.Paulo Mario Sergio Conti defendeu, em artigo publicado nesta sexta-feira, 22, o impeachment de Jair Bolsonaro, um “problemaço” para o Brasil. Segundo ele, dentre os diversos problemas que o país enfrenta, o impeachment de Bolsonaro é mais importante, “porque ele virou um empecilho à solução de todo e qualquer problema nacional”.

“A peste não poderá ser debelada se continuar à frente do Estado —e isso não é profecia, é constatação empírica”, afirmou o jornalista, que justificou:

“Ele sempre desdenhou o corona. Disse que a China provocou a gripezinha. É contra máscaras e confinamento. Oferece cloroquina a avestruzes. Aglomera. Lotou o Ministério da Saúde de milicos. Despreza vacinas. Promoveu a mortandade em Manaus”.

Para Conti, “a perspectiva é que as coisas piorem” e, apesar dos que acham que o risco de perder apoio fará com que Bolsonaro saia do negacionismo, “não lhe falta cara de pau para fingir e enganar. Para dizer simultaneamente uma coisa e seu contrário. É seu método de governo”.

O jornalista ainda chamou o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, de “energúmeno”. Segundo ele, no ministério do governo federal “não há ninguém que preste”, “são pessoas que, sem luz própria, medram na treva fétida do pântano”.

Ele reforçou no artigo que Bolsonaro “não deixará o Planalto como Collor ou Dilma”. “Terá de ser tirado. Sua queda estará mais para derrubada que para impeachment. Só sairá se houver revolta. Se continuar, continuará o bololô. Até que tente o golpe”, concluiu.

