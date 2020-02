Mario Sergio Conti diz que Bolsonaro tem sem-vergonhice agressiva

O jornalista Mario Sergio Conti escreve na Folha de S.Paulo sobre a sem-vergonhice agressiva de Bolsonaro. Diz que esse traço de caráter do inquilino do Planalto propicia a união contra ele edit

247 - O jornalista Mario Sergio Conti, autor de "Notícias do Planalto", comenta em artigo na Folha de S.Paulo as ofensas de Jair Bolsonaro à jornalista Patrícia Campo Mello, destacando que o titular do Executivo "ladrou suas cachorradas" contra ela.

Mario Sergio Conti fala da "vergonha dos brasileiros" por ter "um presidente sem noção. Que fala no Alvorada como num vestiário de caserna. Que se dirige a nós como se aos da sua laia. Que agride quem não é ignóbil como ele".

