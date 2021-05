Mario Vitor Santos estreia programa de entrevistas aos sábados na TV 247

Jornalista de longa trajetória na imprensa brasileira estará ao vivo todos os sábados às 18h para apresentar o “Forças do Brasil”, programa de conversas com grandes nomes de diferentes áreas que contribuem com a discussão sobre a reconstrução do País edit

247 - Um mergulho na complexidade do Brasil com um misto de histórias pessoais. Com esse mote, o renomado jornalista e analista político Mario Vitor Santos estreia na TV 247 o programa de entrevistas “Forças do Brasil”, que será transmitido ao vivo todos os sábados às 18h.

“É como se fosse uma conversa, eu diria, aconchegante. Na sala de casa”, detalha Mario Vitor. “Os convidados irão nos ajudar a refletir a respeito dos temas que nos afligem, só que de uma maneira mais aprofundada, no espaço e no ritmo de um fim de semana, com um pouco mais de reflexão oferecida ao público”, conta.

A primeira edição, neste 1º de Maio, Dia do Trabalhador, traz como convidado o sociólogo Ricardo Antunes, professor e pesquisador da Unicamp sobre o mundo e as transformações do trabalho. “Já começamos em grande estilo. Antunes vai falar sobre a crise do trabalho, como a uberização, e como é que ela se agravou nos tempos de pandemia. É uma espécie de exemplo do que virá por aí”, prevê Mario Vitor.

Trajetória

Mario Vitor Santos tem uma longa trajetória no jornalismo, onde atua há 42 anos. Em seu primeiro posto de destaque, foi diretor da sucursal de Brasília da Folha de S.Paulo durante a Constituinte de 1988. Em seguida, comandou a Redação da Folha na sede do jornal em São Paulo, antes de transferir-se para a Universidade Stanford, nos Estados Unidos, onde participou do programa Knight para jornalistas profissionais.

De volta ao Brasil, foi ombudsman da Folha em dois mandatos, 91-93 e 97. Foi também ombudsman do iG, o primeiro nesta função da internet brasileira. Dirigiu a Casa do Saber de 2003 a 2021. É mestre em drama antigo e sociedade pela universidade inglesa de Exeter e doutor em letras clássicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é colunista no portal Brasil 247, comentarista e apresentador na TV 247.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e acompanhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.