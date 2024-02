Mascaro celebra o iBest: Brasil 247 já se impõe de modo incontornável

Brasil 247 ganhou o prêmio como o melhor canal de política do País no voto popular edit

247 - O renomado professor e filósofo Alysson Mascaro celebrou a conquista do prêmio iBest pelo Brasil 247 como o melhor canal de política do País no voto popular.

“Por muito tempo, o Brasil não teve expressivos meios de comunicação de massa progressistas. Mas exatamente na década de 2010, tempo decisivo dos antagonismos econômicos, políticos e sociais do país, o surgimento de Brasil247 representou enfim a possibilidade de uma perspectiva crítica a respeito da informação e da interpretação dos fatos políticos”, iniciou.

“Tendo sido criado a partir de circunstâncias históricas de agudas lutas no Brasil, enfrentando crises e golpes e os retrocessos dos últimos governos, Brasil247 encontrou uma forma especial e valiosa de enraizamento junto aos setores de esquerda, sendo hoje o principal canal de notícia e conexão de uma vasta parcela da sociedade, de agentes políticos e sociais, de intelectuais e de formadores de opinião. O recebimento de prêmios como o iBest revela a importância e a repercussão cada vez maiores de Brasil247”, acrescentou.

Mascaro ainda destacou que “na constante luta ideológica do capitalismo, moldada nas últimas décadas tanto pelo imperialismo quanto pelo neoliberalismo, já não é mais possível que a informação reacionária circule sem contradita: Brasil 247 já se impõe de modo incontornável”.

