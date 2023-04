"Massacre de Blumenau é reflexo do discurso de ódio bolsonarista", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa "Leo ao quadrado", em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o massacre ocorrido em Blumenau, no qual quatro crianças foram assassinadas a machadadas pelo bolsonarista Luiz Henrique de Lima, é consequência direta do ódio bolsonarista. Segundo ele, o discurso de ódio promovido pelo ex-presidente e seus apoiadores tem gerado um clima de intolerância e violência no país, o que acabou culminando em tragédias como essa.

Stoppa afirmou que a foto do assassino deve ser exposta, sim. Segundo ele, é preciso que as pessoas saibam quais são as consequências do discurso de ódio. "Mostrar o rosto do autor do crime pode ajudar a conscientizar a população sobre a gravidade desse tipo de comportamento", diz ele.

Stoppa ressaltou a importância da ciência para entender os fenômenos que levam à violência. Segundo ele, é preciso estudar a fundo as causas desse tipo de comportamento para que se possa preveni-lo no futuro. "A sociedade moldada no ódio em algum momento explode", afirmou. Ele argumentou que o clima de intolerância disseminado na era Bolsonaro pode levar a um aumento da violência e de comportamentos extremistas.

