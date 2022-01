Matar barata com pé descalço e comer de boca aberta: internautas criticam hábitos de Naiara Azevedo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Naiara Azevedo mal entrou no BBB22 e já é um dos alvos do público do reality da Globo. A sertaneja virou um dos assuntos mais comentados no Twitter após cometer uma série de gafes e nojeiras que não foram perdoadas pela web, como pisar em uma barata com os pés descalços e comer de boca aberta. As informações são do portal Notícias da TV.

"Morreu!", gritou a participante após matar o inseto na cozinha na madrugada desta terça-feira (18). Sem conseguir disfarçar o constrangimento, Vinicius fez uma cara de nojo, e Jessilane alertou a cantora: "Não mata menina, não mata não. Deixa a bichinha".

"Vocês têm medo de barata?", questionou Naiara. "É que dava para ter pegado ela e jogado lá fora. Eu não tenho medo, eu tenho nojo", explicou Vinicius. "Nojo eu tenho de gente tóxica. Barata não faz nada para ninguém", rebateu a cantora enquanto saia da cozinha.

Confira o momento constrangedor na íntegra.

Os internautas se revoltaram quando ela foi flagrada comendo de boca aberta enquanto conversava com Lucas Bissoli. Na cena, a sertaneja chega a cuspir o excesso de comida e um internauta identificado como Kaliel Pinheiro comparou o momento com uma cena semelhante de Karol Conká, durante o BBB21.

"Naiara Azevedo está tentando recriar de forma grotesca todos os momentos da mamacita no programa", comentou o perfil no Twitter. A cantora está sendo comparada com a rapper como uma potencial vilã da edição.

naiara azevedo está tentando recriar de forma grotesca todos os momentos da mamacita no programa pic.twitter.com/Ui6JeVxi4I — kaliel pinheiro, especialista em BBB (@kaliel) January 18, 2022

