"Mau jornalismo do Estadão ainda vai pagar com sua merecida falência", diz Roberto Bertholdo

'O Estadão, com seu falso moralismo lavajatista e seu conservadorismo antiquado, foi um dos motores que promoveram a ascensão do miliciano Bolsonaro', diz o advogado

247 - O advogado Roberto Bertholdo usou o X, antigo Twitter, para criticar “o mau jornalismo" do jornal Estado de S. Paulo. A postagem faz referência ao fato do jornal paulista ter apoiado a ascensão de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência e, agora, usar o seu editorial para “bater”, mesmo que de “forma modesta”, no ex-mandatário. Bertholdo é o advogado que foi perseguido pelo ex-juiz parcial Sergio Moro para que incriminasse o ex-ministro José Dirceu.

“O Estadão, com seu falso moralismo lavajatista e seu conservadorismo antiquado foi um dos motores, entre alguns outros, que promoveram a ascensão do MILICIANO BOLSONARO à presidência do Brasil. O editorial do jornal de ontem bate, ainda que de forma modesta (Bolsonaro merece todas as qualificadoras negativas possíveis) contra este bandido que tanto mal fez e continua fazendo para o nosso país. O mais relevante que faz é chamá-lo de 'golpista de corpo e alma' e indicar que tratava também de ‘enriquecer a família’”, destaca a postagem de Bertholdo. >>> "Bolsonaro é um golpista de corpo e alma", diz Estadão, em editorial

“Esqueceu, porém, o editorial, de dizer que BOLSONARO promoveu o racismo, matou pessoas na COVID, devolveu o Brasil para as más estatísticas da fome, armou o gado, mas acima de qualquer outro crime, acendeu o ódio e a discórdia entre os brasileiros que hoje não respeitam outros brasileiros só porque não pensam igual”, completou.

Ao fim da postagem, Bertholdo destaca que “o mau jornalismo do Estadão ainda vai pagar muito caro, se Deus quiser com a sua merecida falência. Olha que eu não desejo mal para ninguém. Por alguns anos eu assinei também esta droga de jornal: 'ah' se arrependimento matasse”.

SE ARREPENDIMENTO MATASSE



O @Estadao, com seu falso moralismo lavajatista e seu conservadorismo antiquado foi um dos motores, entre alguns outros, que promoveram a ascensão do #MILICIANO BOLSONARO à presidência do Brasil.



O editorial do jornal de ontem bate, ainda que de forma… pic.twitter.com/HS04jSLzpo — Roberto Bertholdo (@rbertholdo) February 15, 2024

