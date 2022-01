Mauricio Stycer conta como afiliada da Globo descobriu "fuga" de Bolsonaro para internação

Equipe da NSC TV foi quem descobriu que Bolsonaro interrompeu as suas férias na noite de domingo (2) e viajou para ser internado em São Paulo edit

247 - O jornalista Mauricio Stycer, colunista do UOL, revela nesta segunda-feira (3) bastidores da antecipação das férias de Jair Bolsonaro, que deixou Santa Catarina para se internar em um hospital de São Paulo com um quadro de obstrução intestinal.

Segundo Stycer, na tarde de domingo (2), uma equipe NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, estranhou que Bolsonaro desmarcou uma saída de moto que estava prevista.

"Às 21h10, a equipe da NSC TV que estava em São Francisco do Sul teve a informação de que alguém estava doente - o presidente ou a primeira-dama. Na sequência, descobriram que o avião presidencial estava em Joinville e que decolaria em horário em que o aeroporto está fechado, confirmando a urgência da situação", descreveu o jornalista.

"A equipe da NSC acompanhou o avião que saiu de Joinville por monitores online e confirmou que se deslocava para São Paulo. Então, as equipes da Globo em São Paulo confirmaram que o destino era o hospital Vila Nova Star", acrescentou Stycer.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star na manhã desta segunda-feira (3), Bolsonaro apresenta quadro clínico de suboclusão intestinal.

É a segunda internação pelo mesmo motivo. Em julho de 2021, Bolsonaro ficou quatro dias internado no mesmo hospital em julho do ano passado para se tratar. Uma intervenção cirúrgica chegou a ser considerada, mas não foi necessária porque o intestino do presidente voltou a funcionar normalmente. O quadro de suboclusão intestinal seria decorrente da suposta facada e das quatro cirurgias a que ele foi submetido desde então.

