MC Livinho é acusado de racismo pela modelo Raielli Leon

247 - MC Livinho foi acusado de racismo pela modelo Raielli Leon, pouco tempo depois dele ter participado da campanha antirracista ‘Blackout Tuesday’. Pelas redes sociais, a modelo acusou o funkeiro de ter sido xingada e desrespeitada por ele durante gravação de um clipe em 2017. Ela disse que o vídeo foi gravado em um sítio, com a presença de nove modelos negras e dez modelos brancas. Além disso, contou que estava empolgada, se produziu, mas notou logo cedo que o cantor não foi com a sua cara. A reportagem é do portal Época.

“Não sei o que passou na cabeça dele, porque não tem como a gente saber o que se passa na cabeça de uma pessoa racista, idiota, escrota, mas ele começou a fazer umas dancinhas idiotas, obscenas, virando para o meu lado, pegando no saco, imitando o Michael Jackson, como se estivesse sarrando”, disse ela.

A modelo conta ter sofrido consequências por ter denunciado e processado o cantor e ainda questionou o post de Livinho nesta terça-feira. “Fui cortada de festas, cortada de presença vip, cortada de clipes. A advogada abandonou o processo, disse que ‘perdeu todas as minhas provas’. Depois de tudo que passei, vocês não acham um absurdo a pessoa postar bandeirinha de ‘vidas negras importam’?”, questionou.

Após a denúncia de Raielli ter repercutido no mundo dos famosos, Livinho fez uma live para afirmar que a situação com a modelo já foi resolvida. O funkeiro ainda disse que é “homem para arcar com suas responsabilidades judicialmente”. “Para os meus fãs, estou me retratando e pedindo para vocês terem compreensão para entender o que aconteceu”, completou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.