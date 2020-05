"Me recuso a fazer qualquer ação em favor deste governo", diz Datena após vídeo da reunião ministerial

Apresentador do Brasil Urgente, que já entrevistou Jair Bolsonaro, se mostrou indignado com o que viu na reunião ministerial de 22 de abril edit

247 - O apresentador José Luiz Datena não conteve a indignação após ver o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgado pelo Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, 22.

Ao vivo no programa Brasil Urgente, da Band, que já teve participação de Bolsonaro, Datena disse que jamais não irá mais fazer publicidade do governo.

"Eu estou dizendo publicamente que eu me recuso, diante de saber que tem pessoas dessa qualidade, desta estirpe, que fala uma coisa ao vivo, e numa reunião ministerial para aparecer e puxar o saco do presidente, eu me recuso a fazer qualquer ação em favor deste governo", disse Datena.

Assista:

Mais de uma hora depois de ver, o Datena continua puto e tá dizendo que fez ações pro Governo, mas não faz mais e que a Band deveria ir à justiça. pic.twitter.com/ZLR5Wg0h98 — Alef de Lima (@limaalef) May 22, 2020

Bolsonaro também defendeu que o povo se arme para garantir que não venham impor uma ditadura no Brasil, e cobrou do então ministro da Justiça, Sergio Moro, portaria para facilitar o acesso a armas pela população.

“Se eu fosse ditador, eu queria desarmar a população”, disse Bolsonaro no encontro. “Quero escancarar a questão do armamento aqui”, reforçou.

Bolsonaro disse no encontro que “está no governo errado”, quem não aceitar as bandeiras dele, citando a família, Deus, armamento, livre mercado e liberdade de expressão.

Bolsonaro pediu que o então ministro da Justiça, Sergio Moro, e o titular da Defesa, Fernando Azevedo, fizessem uma portaria para aumentar a possibilidade de armamento do cidadão no país.

O vídeo da reunião ministerial foi divulgado, com exclusão de apenas dois trechos, por decisão do ministro do STF Celso de Mello, no âmbito de inquérito sobre denúncia de Moro de que Bolsonaro teria tentado interferir no comando da Polícia Federal.

