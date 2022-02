"Me senti estuprada": jornalista Mariana Ferrão revela bastidores de Dança dos Famosos

A jornalista participou do quadro, que era exibido no extinto Domingão do Faustão, quando trabalhava na Globo edit

Revista Fórum - Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, a jornalista Mariana Ferrão revelou "uma situação difícil" que vivenciou quando participou do quadro Dança dos Famosos, que era exibido no extinto Domingão do Faustão.

"Ele me levantou e me empurrou no espacate, eu tive um rompimento de fibra muscular que liga o fêmur ao quadril. Cara, é uma dor, um negócio bizarro. Eu fiquei muito mal. Eu me senti rasgada, me senti estuprada, a sensação foi essa", relata Mariana Ferrão, que deixou a Globo em 2019.

