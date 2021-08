Médico forja história de cirurgia em criança para se promover nas redes sociais

247 - O médico Bruno Ceranto do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, que usou as redes sociais para se promover contando a história de uma cirurgia bem sucedida, terá que indenizar a família da criança que teve a sua imagem divulgada em um perfil no Instagram, em R$ 80 mil em danos morais.

A história da “boa ação” do médico, contada no Instagram, sobre uma cirurgia de apendicite que devolveu o sorriso para o rosto de uma mãe, é bem comovente se não fosse um pequeno detalhe: foi tudo mentira. Segundo reportagem do UOL.

Na postagem, Ceranto relata que atendeu a criança durante um plantão hospitalar há cerca de três meses. O médico, inclusive, forjou uma cartinha da criança em agradecimento à benfeitoria.

Uma tia do menino descobriu a postagem e avisou à mãe da criança que entrou com a ação.

O menino nunca teve problemas no apêndice, nunca passou por nenhuma cirurgia e não poderia ser o autor da carta publicada pelo residente, já que ainda não é alfabetizado

Ainda de acordo com a reportagem, tanto a mãe quanto as crianças não conhecem o médico, que teria as abordado no dia 25 de junho em Heliópolis oferecendo presentes em troca de uma foto, apenas para "comprovar a doação dos brinquedos".

