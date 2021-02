“Médicos pela Liberdade”: Twitter suspende conta de grupo que propagava fake news sobre a pandemia

Perfil do grupo bolsonarista difundia informações falsas para questionar medidas de isolamento e promovia medicamentos como cloroquina e ivermectina, além do conceito de “tratamento precoce” edit

Revista Fórum - O Twitter decidiu nesta quinta-feira (11) suspender a conta do grupo Médicos pela Liberdade, por violar as regras da rede social no que diz respeito à propagação de fake news.

O perfil defendia o discurso do governo com relação à pandemia do coronavírus. Apesar de alegar “independência política”, o grupo se dedicava a difundir informações falsas para justificar os argumentos bolsonaristas a respeito da pandemia

As publicações que os Médicos pela Liberdade espalhavam entre os seus mais de 60 mil seguidores questionava as medidas de isolamento, promovia o uso de medicamentos indicados pelo presidente, como a cloroquina e a ivermectina, além do conceito de “tratamento precoce”.

