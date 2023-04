Medida limite da Globo para conter prejuízos chama atenção

Apoie o 247

247 - “Sem muito alarde, a Globo vendeu o prédio histórico que é uma das sedes da empresa desde sua fundação. Localizado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, o imóvel é sua antiga sede administrativa e vai se tornar residencial. A pré-venda das unidades já está sendo anunciada por corretores de imóveis, mas o valor é mantido em sigilo”, informa o jornalista Daniel Castro no portal Notícias da TV.

O jornalista ainda informa que “o prédio fica na Rua Jardim Botânico, 266, e é próximo à sede onde a Globo produz seus programas jornalísticos e de esporte, além do canal de notícias GloboNews. Esse local segue em posse da emissora e abriga ainda os estúdios do Jornal Nacional e do Fantástico”.

