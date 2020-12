Mello Franco: 'Bolsonaro é um Odorico no Planalto'

“A Sucupira de Odorico Paraguaçu ressurgiu na Brasília de Jair Bolsonaro”, diz o jornalista Bernardo Mello Franco. Para ele, "Bolsonaro reúne as três qualidades de Odorico, mas já declarou que não é coveiro" edit

247 - “A Sucupira de Odorico Paraguaçu ressurgiu na Brasília de Jair Bolsonaro”, afirma o jornalista Bernardo Mello Franco. “Ontem o presidente promoveu uma solenidade para exibir o terno que vestiu na posse. A cerimônia reuniu seis ministros e foi transmitida ao vivo na TV estatal”, completa.

Mello Franco destaca que a primeira-dama, Michele Bolsonaro disse que a ocasião era ‘”um dia memorável para a nação”’. “Ela festejava a inauguração de dois manequins com os trajes usados no Rolls-Royce presidencial”, explica o jornalista.

‘Animado, Bolsonaro fez questão de informar que também não pagou pelo terno da posse. “De graça até injeção marciana, né?”’, diz Mello Franco mais à frente.





“Horas antes de Michelle brincar de Maria Antonieta, o governador João Doria apresentou um cronograma para imunizar a população de São Paulo. O tucano avançou o sinal ao prometer uma vacina em fase de testes, mas deu um xeque em Bolsonaro. Se a Anvisa não liberar a CoronaVac até 25 de janeiro, o capitão será responsabilizado por cada morte a partir do dia 26”, observa.

“Na peça de Dias Gomes, Sucupira era governada por um político populista, irresponsável e falastrão. Seu sonho era coroar o mandato com a inauguração de um cemitério. Bolsonaro reúne as três qualidades de Odorico, mas já declarou que não é coveiro. Ontem, no “dia memorável” da primeira-dama, o Brasil ultrapassou a marca de 177 mil vítimas da Covid”, finaliza Mello Franco.

O conhecimento liberta. Saiba mais