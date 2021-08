Mello Franco: Bolsonaro já chamou o Bolsa Família de 'farelo' e 'demagogia'

O jornalista destaca que a hipocrisia de Jair Bolsonaro sobre programas de transferência de renda. O anúncio do novo programa "marca mais uma guinada no discurso do capitão", diz Mello Franco edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Bernardo Mello Franco destaca que Jair Bolsonaro pretende fazer uma "reciclagem" do Bolsa Família com o novo de Auxílio Brasil e, quando era deputado, chamou o programa de "mentira", "farelo" e "esmola".

De acordo com o jornalista, o anúncio do novo programa "marca mais uma guinada no discurso do capitão". "Como deputado, ele foi um crítico feroz do Bolsa Família", reforça.

"Em 2017, um ano antes de se eleger presidente, Bolsonaro declarou: — Se para ser candidato a presidente tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família, então vote em outro candidato. Não vou partir para a demagogia", lembra o jornalista.

