Mello Franco: Lira e Pacheco agem como cúmplices da escalada autoritária de Jair Bolsonaro

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que “a cúpula do Congresso quer combater o golpismo com declarações apaziguadoras e promessas de acordão”. Para ele, os presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, “têm atuado como cúmplices da escalada autoritária” de Jair Bolsonaro e seus aliados.

“O chefão da Câmara segura mais de uma centena de pedidos de impeachment. Em troca da blindagem ao capitão, ganhou poder inédito sobre a partilha do Orçamento. Mais discreto, o presidente do Senado prefere colaborar nos bastidores. Retardou a instalação da CPI da Covid e agora tenta barrar outra investigação sobre o balcão de negócios do MEC. Entre um episódio e outro, articulou a recondução de um procurador-geral que se recusa a investigar o governo”, afirma o jornalista.

Ainda segundo Melo Franco, “diante dos novos ataques de Bolsonaro ao Supremo, os chefes da Câmara e do Senado voltaram a lavar as mãos. Ontem os dois trataram a graça concedida a Daniel Silveira como fato consumado. Nas entrelinhas, endossaram o acordão que manteria o deputado inelegível, porém livre da cadeia”. “A omissão do Congresso é uma das mais graves anomalias que ameaçam o país”, finaliza.

