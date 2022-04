Mello Franco: Lula é 'vítima de distorção eleitoreira' sobre o aborto

Apoie o 247

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna deste domingo (10) no jornal O Globo, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “é vítima de distorção eleitoreira” por parte de Jair Bolsanro e seu apoiadores em torno da questão do aborto no Brasil. “De olho no voto evangélico, Jair Bolsonaro acusa Lula de estimular o aborto”, destaca o colunista.

Mello Franco observa que Lula “não banalizou a interrupção da gravidez. Limitou-se a dizer que a prática deveria ser tratada como uma questão de saúde pública. “A mistura de fé e política impede um debate honesto sobre o tema. Enquanto países vizinhos descriminalizam o aborto, o Brasil se nega a mexer no Código Penal de 1940, que pune com cadeia a mulher que interrompe a gravidez. A lei só autoriza a prática em caso de estupro, risco de morte ou feto anencéfalo”, ressalta.

“A proibição nunca impediu a prática. Seu único efeito é aumentar o sofrimento e o risco à saúde da gestante. Em 2019, o SUS registrou mais de 500 internações diárias por complicações decorrentes de abortos clandestinos”, afirma o jornalista.

“Além de rebaixar o debate eleitoral, a pregação antiaborto costuma carregar fortes tintas de hipocrisia” e que Bolsonaro também parece ter mudado de opinião com fins eleitorais. "Em ao menos duas entrevistas antigas, ele afirmou que a decisão sobre o aborto deveria ser da mulher. Seu novo discurso é tão honesto quanto certos pastores que o apoiam”.

