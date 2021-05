Mello Franco sobre CPI da Covid: 'sessão também serviu para mostrar o despreparo da tropa governista'

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, nesta quarta-feira (5), jornalista Bernardo Mello Franco comenta sobre a sessão dessa terça-feira (4) dos membros da CPI da Covid e destaca que, "na véspera do depoimento" de Luiz Henrique Mandetta, o ministro Fábio Faria enviou ao ex-ministro, "por engano, uma das perguntas que seriam feitas pelo senador Ciro Nogueira". "Ao revelar a gafe, o ex-ministro expôs mais uma trapalhada do Planalto", acrescenta o colunista. "A sessão de ontem também serviu para mostrar o despreparo da tropa governista", diz.

"Não foi a única do dia. O general Eduardo Pazuello virou piada após apresentar uma desculpa mambembe aos senadores. Ele pediu para adiar seu depoimento porque teve contato com pessoas infectadas pela Covid-19. Há poucos dias, foi flagrado sem máscara num shopping. Desprezou a ameaça do vírus, mas está morrendo de medo da CPI", continua.

De acordo com o jornalista, "no primeiro depoimento à CPI, Luiz Henrique Mandetta resumiu a atitude de Jair Bolsonaro na pandemia". "Em vez de se guiar pela ciência, o presidente escolheu o caminho do negacionismo. Sabotou as medidas de distanciamento, receitou remédios milagrosos e tapou os ouvidos para as más notícias", afirma.

