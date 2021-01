Mercadante elogia decisão de Haddad sobre Folha: "gesto corajoso e íntegro"

O ex-ministro Aloizio Mercadante elogiou Fernando Haddad por ter rompido com a Folha de S.Paulo, após rechaçar a linha editorial do jornal. “Uma atitude despojada de quem tem compromisso com uma causa”, disse. edit

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante elogiou neste sábado (9) o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por ter rompido com a Folha de S.Paulo, após rechaçar a linha editorial do jornal.

“Um gesto corajoso e íntegro. Uma atitude despojada de quem tem compromisso com uma causa, e não é prisioneiro de um projeto pessoal de poder. Uma atitude forte e solidária contra as recorrentes tentativas de cancelamento de Lula e o empenho sistemático de banimento do PT”, disse Mercadante.

Fernando Haddad não é mais colunista da Folha de S. Paulo. O ex-prefeito e um dos presidenciáveis petistas publicou neste sábado sua carta de despedida , depois de ser vítima de um ataque rasteiro num editorial do jornal, que não quis se retratar. Haddad foi agredido depois de defender a candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reagindo a um artigo de Eliane Cantanhêde, chamado "O pino da granada" e que foi publicado no Estado de S. Paulo, em que ela pressionava os ministros do Supremo Tribunal Federal a não devolver os direitos políticos de Lula, a despeito de todas as evidências de suspeição do ex-juiz Sergio Moro.

