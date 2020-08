Merval comemora proteção a Dallagnol e prova que Globo segue lavajatista

247 – O jornalista Merval Pereira, do Globo, comemorou nesta quarta-feira em sua coluna a proteção do Conselho Nacional do Ministério Público ao procurador Deltan Dallagnol, acusado de várias irregularidades no comando da Lava Jato, como foi demonstrado pela série de reportagens da Vaza Jato, do Intercept.

"Foi montado um circo para dar 'uma lição' na Lava-Jato através de sua figura mais proeminente hoje. Acredito que, a partir de agora, o caso seguirá dentro dos parâmetros normais e assim, não há por que retirar Deltan Dallagnol da função de coordenador da operação Lava-Jato", escreveu Merval.

"Nada grave aconteceu para que ele fosse punido dessa maneira. Não é possível transformar em bandidos os juízes e procuradores que desvendaram o maior esquema de corrupção do país", disse ainda o jornalista.

